Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Omonia Nicosia ile Lincoln Red Imps kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Omonia Nicosia en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Lincoln Red Imps ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. Eleme Turu rövanş heyecanı Omonia Nicosia ile Lincoln Red Imps arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmanın 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasının ardından iki takım da turu geçebilmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Ev sahibi Omonia Nicosia, taraftar desteğini arkasına alarak rakibi üzerinde baskı kurmayı ve rövanşı kazanarak play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor. Lincoln Red Imps ise zorlu deplasmanda savunma disiplinini koruyup fırsat bulduğu anları değerlendirerek tur şansını kendi lehine çevirmeye çalışacak. İşte Omonia Nicosia-Lincoln Red maçının detayları!
Omonia Nicosia-Lincoln Red MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps MAÇI SAAT KAÇTA?
Neo GSP'de oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle (TSİ) 20.00'de başlayacak.
Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselecek takımı belirleyecek Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps karşılaşmasının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.
Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Omonia Nicosia: Fabiano; Balkovec, Panagiotou, Simic, Christou; Maric, Costa, Andreou; Montnor, Diony, Mayambela
Lincoln Red Imps: Garcia; Cardozo, Lopes, Rutjens, Alvarez; Joe, Eersteling, Idrissi, El Ghobashy, Pinto; Toledano