Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçı izle: Ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Omonia Nicosia ile Lincoln Red Imps kozlarını paylaşacak. Play-off biletini kimin alacağını belirleyecek olan mücadele için nefesler tutuldu. İlk maçta deplasmandaki 1-1'lik beraberliğin ardından taraftar desteğini arkasına alan Omonia Nicosia en az 1 farkla kazanmanın peşinde. Lincoln Red Imps ise zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki Omonia Nicosia-Lincoln Red Imps maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?