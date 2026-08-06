Benfica - Heart maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Portekiz devi Benfica, sahasında İskoçya temsilcisi Heart of Midlothian FC (Hearts) takımını konuk ediyor. Avrupa kupalarında gruplara kalmak isteyen iki ekibin mücadelesi öncesinde futbolseverler "Benfica - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte dev maçın canlı yayın detayları ve tüm bilgiler...