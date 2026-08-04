Larne FC-FC Iberia 1999 maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu heyecanında Kıuzey İrlanda temsilcisi Larne FC ile Gürcistan ekibi FC Iberia 1999 karşı karşıya geliyor. Play-off turunun kapısını aralamak isteyen iki iddialı takım, rövanş mücadelesi öncesinde avantajlı bir skor elde etmek amacıyla sahada tüm kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin kilitlendiği bu kritik randevu öncesinde Larne FC-FC Iberia 1999 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları araştırılıyor. Karşılaşmaya dair tüm detaylar haberimizde!