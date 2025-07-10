UEFA Avrupa Ligi FC Sheriff-Prishtina maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu’nda nefesler tutuldu, gözler FC Sheriff ile Prishtina arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. İki ayaklı eleme formatında ilk sınavını verecek olan ekipler, turu geçebilmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Özellikle ilk maçta alınacak skor, rövanş karşılaşması öncesi büyük önem taşıyor. Peki, FC Sheriff-Prishtina maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FC Sheriff-Prishtina maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda FC Sheriff ile Prishtina karşı karşıya gelecek. Turnuvaya devam etmeyi amaçlayan takımlar, iki maç oynanacak eleme turunda hata yapmak istemiyor. Hangi ekibin bir üst tura çıkacağı merak edilirken, futbolseverler FC Sheriff-Prishtina maçı canlı yayın bilgilerini araştırmayı sürdürüyor. Peki, FC Sheriff-Prishtina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FC SHERIFF-PRISHTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda oynanacak FC Sheriff-Prishtina maçı 10 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.