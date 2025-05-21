CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Nani'den Mourinho yorumu! Nani'den Mourinho yorumu! 19:19
Beşiktaş Rizespor'a odaklandı Beşiktaş Rizespor'a odaklandı 18:11
Beşiktaş Rize mesaisine başladı Beşiktaş Rize mesaisine başladı 16:15
Zaniolo G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a dönecek mi? 16:12
G.Saray kaleci transferinde hedefi belirledi! G.Saray kaleci transferinde hedefi belirledi! 15:44
Yusuf Akçiçek’e sürpriz talip! Yusuf Akçiçek’e sürpriz talip! 15:28
Daha Eski
G.Saray 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu G.Saray 5. yıldızı kazanan ilk takım oldu 15:02
Özbek: Daha büyük hedefler için... Özbek: Daha büyük hedefler için... 13:57
Osimhen hakkında flaş iddia! Osimhen hakkında flaş iddia! 13:46
Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket Kayserispor U19 takımından takdir toplayan hareket 13:14
G.Saray'dan Boey hamlesi! G.Saray'dan Boey hamlesi! 12:23
G.Saray'a sürpriz golcü önerisi! G.Saray'a sürpriz golcü önerisi! 12:11
Avrupa Ligi Tottenham'ın
Tottenham-Manchester United maçı bilgileri
Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula