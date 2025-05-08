UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçlarının heyecanı yaşanıyor. San Mames'teki büyük finale kalmak isteyen 4 takım yarı finalin rövanşında kozlarını paylaşıyor.
Bodo/Glimt ile Tottenham Norveç'te karşı karşıya geliyor. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk mücadeleyi Tottenham 3-1 kazanmıştı.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Gundersen, Moe, Bjorkan, Saltnes, Berg, Evjen, Hauge, Hogh, Blomberg
Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bissouma, Bentancur, Kulusevski, Johnson, Solanke, Richarlison
BODO/GLIMT - TOTTENHAM MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...
Yarı finalin diğer ayağında ise Manchester United, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. İngiliz ekibi ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanmıştı.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ
Manchester United: Onana, Lindelöf, Yoro, Maguire, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Bruno Fernandes, Hojlund, Garnacho
Athletic Bilbao: Agirrezabala, Gorosabel, Nunez, Yeray, Yuri, Galarreta, Jaureguizar, Djalo, Berenguer, Unai Gomez, Maroan
MANCHESTER UNITED - ATHLETIC BILBAO MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...