UEFA Avrupa Ligi yarı final CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçı heyecanı yaşanıyor.
San Mames'teki büyük finale kalmak isteyen 4 takım yarı finalin ilk maçında kozlarını paylaşıyor.
İngiliz ekibi Tottenham evinde Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Van de Veen, Udogie, Bissouma, Bentancur, Maddison, Johnson, Solanke, Richarlison
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Nielsen, Gundersen, Bjorkan, Fet, Hauge, Saltnes, Maatta, Blomberg, Hogh
TOTTENHAM - BODO/GLİMT MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...
Yarı finalin diğer ayağında ise Athletic Bilbao evinde Manchester United'ı ağırlıyor.
MAÇIN 11'LERİ
Athletic Bilbao: Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Alvarez, Berchiche, Galarreta, Jaureguizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Sannadi.
Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Lindelöf, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Garnacho, Hojlund.
ATHLETİC BİLBAO - MANCHESTER UNİTED MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ...