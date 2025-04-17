UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester United, çeyrek final rövanş maçında Lyon'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Çeyrek final ilk maçında Manchester United ile Lyon'un 2 - 2 beraberliğinin ardından iki takım rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Manchester United - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Lyon maçı 17 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Hojlund

Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Vererout, Tolisso, Akouokou; Almada; Cherki, Mikautadze

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