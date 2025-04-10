UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Rangers sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Rangers ile Athletic Bilbao 0-0 berabere kaldı.

Ev sahibi ekipte Robin Pröpper 13. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Athletic Bilbao, 76'da Alejandro Berenguer'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından bu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle Athletic Bilbao penaltı kazandı. 82'de penaltıyı kullanan Berenguer penaltıdan yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 17 Nisan Perşembe günü İspanya'da oynanacak.