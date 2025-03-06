UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Roma, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turu ilk maçında Roma ile Athletic Bilbao, çeyrek final için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Athletic Bilbao maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Vivian, Paredes, Yuri; Jauregizar, Vesga; I. Williams, Gomez, N. Williams; Sannadi

👉ROMA - ATHLETIC BILBAO MAÇI CANLI İZLE👈