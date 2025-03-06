UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk etti. 20.45'te başlayan maçta İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Fernandez düdük çaldı. Alejandro Fernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Porras Ayuso üstlendi. Mücadeleden sarı-lacivertli ekip 3-1 yenik ayrıldı. Rangers'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Cyriel Dessers, 42'nci ve 81'inci dakikada Vaclav Cerny kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 30'uncu dakikada Alexander Djiku'dan geldi. Öte yandan Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlığı sebebiyle 16'ncı dakikada yerini Alexander Djiku'ya bıraktı.

Bu maçın rövanşı 13 Mart Perşembe günü Rangers'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Real Sociedad - Manchester United: 1-1

AZ Alkmaar – Tottenham: 1-0

FCSB – Lyon: 1-3

Viktoria Plzen – Lazio: 1-2

Bodo/Glimt – Olympiakos: 3-0

Ajax - Eintracht Frankfurt: 1-2

Roma - Athletic Bilbao: 2-1