UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK , kendi sahasında FCSB'yi konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. PAOK ile FCSB kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - FCSB maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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