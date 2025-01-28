UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ

Twente-Beşiktaş maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Pskit görev alacak.

MIDTJYLLAND - FENERBAHÇE

Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.

AJAX - GALATASARAY

Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.

Maçlar 30 Ocak Perşembe günü 23.00'de oynanacak.