UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. AZ Alkmaar sahasında Roma'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ Alkmaar - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. AZ Alkmaar sahasında Roma'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AZ Alkmaar - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Roma maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.