UEFA Avrupa Ligi | Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar 22. sırada bulunuyor. 6 maçtır kazanamayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle galibiyet hasretine son verdi. Galibiyet serisi yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, Norveç temsilcisi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt ile Beşiktaş Norveç'te karşı karşıya gelecek. Son haftalarda yaşadığı kötü gidişatın ardından Serdar Topraktepe ile Avrupa hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. 36 takımın mücadele ettiği turnuvada 22. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik dönemde hata yapmak istemiyor. Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynayacağı rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet 17. sırada bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İLK 11'LER:

BODO/GLIMT: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati, Ndour, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç'te oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ

Karşılaşmaya kısa süre kala maçın hakemi hakkında açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Glova'nın yardımcılıklarını ise Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak.

BEŞİKTAŞ KAZANMAK İSTİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta kritik haftalar başladı. Avrupa'da yoluna devam etmek için kalan maçlarında en iyi sonuçları almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İlk 24 takım arasında yerini almak isteyen Beşiktaş, play-off aşamasına kalmak için Bodo/Glimt karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan siyah-beyazlıların 6 puanı bulunuyor. Rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMA VE HÜCUM HATTINDA EKSİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında defans hattı eksik olan ve ikinci yarının ortalarında Bahtiyar Zaynutdinov'un stoper olarak oynadığı Beşiktaş'ta şok eden gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Serdar Topraktepe yönetiminde Bodo/Glimt deplasmanına hazırlanan siyah-beyazlılarda, Emirhan Topçu'nun son antrenmanlara katılmaması futbolseverleri düşündürüyor.

Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin tedavilerine devam edilirken, Emirhan Topçu'nun da Bodo/Glimt karşısında oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşmesi bekleniyor. Sarı kart cezası bulunan Arthur Masuaku, Norveç temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

CIRO IMMOBILE OYNAYACAK MI?

Defans hattında yaşanan sakatlık ve cezaların ardından hücum bölgesinde de sorun yaşayan Beşiktaş'a bir üzücü haber de Ciro Immobile'den geldi. Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında sakatlanan ve yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan İtalyan golcü, Bodo/Glimt karşısında şans bulamayacak.

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girip takımına 3 puan kazandıran Alex Oxlade-Chamberlain, Bodo/Glimt karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde EUFA listesine yazılmayan İngiliz futbolcu, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı.