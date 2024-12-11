UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad sahasında Dynamo Kiev'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Dynamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Dynamo Kiev MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Dynamo Kiev maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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