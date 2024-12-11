UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paok sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paok - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Paok ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paok - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paok - Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Paok - Ferencvaros maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉Paok - Ferencvaros MAÇI CANLI İZLE👈