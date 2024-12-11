UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında LASK'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fiorentina - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. 5. haftada Fiorentina ile LASK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - LASK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - LASK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - LASK maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fiorentina - LASK MAÇI CANLI İZLE

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