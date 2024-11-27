UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad sahasında Ajax'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Sociedad - Ajax maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Sociedad ile Ajax kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Sociedad - Ajax MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Ajax maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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