UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros sahasında Malmö'yü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ferencvaros - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ferencvaros ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ferencvaros - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ferencvaros - Malmö MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ferencvaros - Malmö maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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