UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen - Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen - Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Viktoria Plzen - Real Sociedad MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Real Sociedad maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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