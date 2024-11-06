UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Dinamo Kiev ile Ferencvaros kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Ferencvaros MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Ferencvaros maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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