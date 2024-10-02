U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. U.S Gilloise ile Bodo/Glimt karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, U.S Gilloise- Bodo/Glimt maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 02.10.2024- 13:01 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024- 13:01