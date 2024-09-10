Haberler Avrupa Ligi Haberleri Yeni formatta dev gelir! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam...

Yeni formatta dev gelir! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam... Son dakika spor haberi: 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Yeni formatın ilk sezonunda temsilcilerimiz dev geliri kasasına koyacak. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi) Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.09.2024- 12:20









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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak 36 takıma dağıtılacak ödül parasının tahmini dağılımı da belli oldu.