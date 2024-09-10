Yeni formatta dev gelir! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde kasasına girecek rakam...
Son dakika spor haberi: 2024-2025 sezonunda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ülkemizi temsil edecek. Yeni formatın ilk sezonunda temsilcilerimiz dev geliri kasasına koyacak. Peki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralaması nasıl oluştu? İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 10.09.2024- 12:20