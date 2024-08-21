UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen sahasında Hearts'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Viktoria Plzen ile Hearts Play-Off maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Hearts maçı 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.