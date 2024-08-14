UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lincoln Red Imps sahasında Dinamo Minsk'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lincoln Red Imps ile Dinamo Minsk 3. Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LINCOLN RED IMPS - DINAMO MINSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lincoln Red Imps - Dinamo Minsk maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.