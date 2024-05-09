Leverkusen 59 yıllık rekoru kırdı!
Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye meydan okuma!
💥Süper Loto sonuçları! (9 Mayıs)
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Aspor Keşfet
Son Dakika
Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Hasan Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:10
Fırtına'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı! Fırtına'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı! 21:11
G.Saray'da Karagümrük mesaisi! G.Saray'da Karagümrük mesaisi! 20:35
PFDK’dan Ali Koç’a ceza! PFDK’dan Ali Koç’a ceza! 19:39
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Herkes bu transferi konuşacak Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Herkes bu transferi konuşacak 18:43
G.Saray'dan Sacha Boey bombası! G.Saray'dan Sacha Boey bombası! 18:18
Daha Eski
G.Saray'da 8 futbolcu için sürpriz haber! G.Saray'da 8 futbolcu için sürpriz haber! 16:17
F.Bahçe'de Kayseri mesaisi! F.Bahçe'de Kayseri mesaisi! 15:40
Trabzonspor F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! Trabzonspor F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! 15:34
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ile Rashica... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ile Rashica... 15:02
Talisca'dan flaş sözler Talisca'dan flaş sözler 12:21
Beşiktaş'tan final hamlesi! Beşiktaş'tan final hamlesi! 11:41
SON DAKİKA