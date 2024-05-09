UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Atalanta ile Fransız temsilcisi Marsilya, Gewiss Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, 1-1'in rövanşında rakibini 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman, 52. dakikada Matteo Ruggeri ve 90+5. dakikada El Bilal Toure kaydetti.
Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak.