UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - West Ham United maçı 11 Nisan Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.