UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag sahasında Milan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slavia Prag - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slavia Prag ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slavia Prag - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slavia Prag - Milan maçı 14 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.