UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Freiburg sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Freiburg - West Ham United maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Freiburg ile West Ham United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - West Ham United maçı 7 Mart Perşembe günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.