AVRUPA LİGİ KURA CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Play-off turu maçlarının oynanmasının ardından Avrupa Ligi'nde kura çekimi gerçekleştirilecek. Galatasaray, Sparta Prag'a mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Kura çekim saati ve yayınlayacak kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2024- 12:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024- 12:51