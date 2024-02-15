UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys sahasında Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Young Boys - Sporting maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Young Boys ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Sporting maçı 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

YOUNG BOYS - SPORTING MAÇI CANLI İZLE