Avrupa Ligi kura çekimi CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi kura çekimi CANLI | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray 3. olarak UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam ediyor. Play-off turunda yarışacak olan Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 10:21 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 10:21