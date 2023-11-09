UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Toulouse sahasında Liverpool karşı karşıya geldi. 5 gol çıkan mücadeleyi Fransız ekibi 3-2 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Toulouse ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri Aron Donnum, Thijs Dallinga ve Frank Magri kaydetti. Liverpool'un golleri ise Cristian Casseres (k.k) ve Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. Toulouse ise 7 puana yükseldi.

Grubun 5. maçında Liverpool sahasında LASK Linz'i ağırlayacak. Toulouse ise Union SG'yi konuk edecek.