UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz sahasında Portekiz temsilcisi Sporting'i konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Sturm Graz-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Sturm Graz - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... D Grubu'nda Sturm Graz ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Sporting maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.