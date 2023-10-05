UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Betis - Sparta Prag maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Betis ile Sparta Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Sparta Prag maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.