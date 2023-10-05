UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aris Limassol sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aris Limassol - Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aris Limassol ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris Limassol - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARIS LIMASSOL - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris Limassol - Rangers maçı 5 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.