İşte Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi 2023-24 sezonunun 2. haftası 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0
Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0
Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0
Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0
Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0
Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0
Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2
Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1