UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Feyenoord sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Feyenoord ile Roma kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Feyenoord - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FEYENOORD - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Feyenoord - Roma maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 19.45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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FEYENOORD - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord

Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kokcu; Paixao, Gimenez, Idrissi

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham