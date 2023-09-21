Rennes 3-0 Maccabi Haifa (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bertuğ Yıldırım Rennes formasıyla ilk golünü attı!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Rennes, UEFA Avrupa Ligi’nde evinde oynadığı Maccabi Haifa’yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Bertuğ 55. dakikada rakip fileleri havalandırarak, Rennes formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 21.09.2023- 23:06
Karşılaşmaya 11'de başlayan Bertuğ Yıldırım, 70. dakikada yerini Amine Gouiri'ye bıraktı. Rennes ile 2. maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte yeni takımındaki ilk gol sevincini yaşadı. Bertuğ aynı zamanda kariyerindeki ilk Avrupa kupası maçında golünü kaydetmiş oldu.