UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor! Fenerbahçe...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları 16 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Fenerbahçe'nin ülkemizi temsil ettiği turnuvada, oynanan maçlar sonrası çeyrek finale kalacak 8 takım belirlenecek. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş ayağı, yarın 8 maçla tamamlanacak. Turnuvadaki tek Türk takımı Fenerbahçe, ilk maçta deplasmanda 2-0 yenildiği İspanya temsilcisi Sevilla'yı bu kez evinde ağırlayacak.

Turu geçerek çeyrek finale kalan takımların rakipleri, 17 Mart Cuma günü düzenlenecek kura töreninde belli olacak.

Son 16 turu rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

20.45 Fenerbahçe-Sevilla (İspanya) (0-2)

20.45 Freiburg (Almanya)-Juventus (İtalya) (0-1)

20.45 Real Betis (İspanya)-Manchester United (İngiltere) (1-4)

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-1)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika)-Union Berlin (Almanya) (3-3)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Bayer Leverkusen (Almanya) (0-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sporting Lizbon (Portekiz) (2-2)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Roma (İtalya) (0-2)