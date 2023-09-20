UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise sahasında Fransız temsilcisi Toulouse'u konuk edecek. İki takım da turnuvaya galibiyetle başlamak istiyor. Peki; Union Saint-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Union Saint-Gilloise - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor... E Grubu'nda Union Saint ile Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Union Saint-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Union Saint - Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Union Saint - Toulouse maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Mücadelenin Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.