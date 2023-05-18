Sevilla 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU - ÖZET Normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla finale yükseldi
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçında Sevilla ilk maçta 1-1 beraber kaldığı Juventus ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi yine 1-1 biten karşılaşmada Sevilla rakibini uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finalde Roma'nın rakibi oldu.
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Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:42
İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
İspanya'da oynanan rövanş karşılaşmasında normal süre 1-1 sona erdi. Sevilla rakibini uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
Sevilla'nın gollerini Suso ve Lamela kaydetti.
Juventus'un tek golü Vlahovic'ten geldi.
Sevilla bu sonucun ardından Roma ile finalde karşı karşıya gelecek.