Sevilla 2-1 Juventus | MAÇ SONUCU - ÖZET Normal süresi 1-1 biten maçta Sevilla finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçında Sevilla ilk maçta 1-1 beraber kaldığı Juventus ile rövanş maçında karşı karşıya geldi. Normal süresi yine 1-1 biten karşılaşmada Sevilla rakibini uzatmalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek finalde Roma'nın rakibi oldu.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:42