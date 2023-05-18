UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Roma, kozlarını paylaştı.
BayArena Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca ilk maçı kazanan Roma finale yükseldi.
Roma'da ilk 11 başlayan Zeki Çelik, geçirdiği sakatlık nedeniyle 78. dakikada yerini Chris Smalling'e bıraktı.
Turnuvanın finali, 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılacak.
Bayer Leverkusen 0-0 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma adını finale yazdırdı!
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ayağında Bayer Leverkusen ile Roma, karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Roma, deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve adını finale yazdırdı.
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Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:00
UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayer Leverkusen ile Roma, kozlarını paylaştı.