UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Leverkusen - Roma ve Sevilla - Juventus kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde ise Basel - Fiorentina ile AZ Alkmaar - West Ham United karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...
SEVILLA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla Juventus maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.
👉SEVILLA - JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE📺
BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bayer Leverkusen maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Bayer Leverkusen - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...
BASEL - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Basel - Fiorentina maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
Basel - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...
AZ ALKMAAR - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
AZ Alkmaar - West Ham United maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanıyor.
West Ham United - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...