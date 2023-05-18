Leverkusen - Roma / Sevilla - Juventus (UEFA Avrupa Ligi - CANLI) | Basel - Fiorentina / AZ Alkmaar - West Ham United (UEFA Konferans Ligi - CANLI)

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan, yarı final eşleşmeleri ile devam ediyor. Avrupa Ligi'nde Leverkusen - Roma ve Sevilla - Juventus kozlarını paylaşıyor. Konferans Ligi'nde ise Basel - Fiorentina ile AZ Alkmaar - West Ham United karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin CANLI ANLATIMLARINI haberimizden takip edebilirsiniz...

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 00:00