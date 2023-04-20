UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final rövanş maçlarında Roma - Feyenoord, Royale Union SG - Bayer Leverkusen, Sevilla - Manchester United ve Sporting - Juventus ile karşı karşıya geliyor. Mücadelelerin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz.
ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Roma - Feyenoord maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
SAINT-GILLOISE - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Saint-Gilloise - Bayer Leverkusen maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
SEVILLA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla - Manchester United maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
SPORTING - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sporting - Juventus maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.