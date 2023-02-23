UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Nantes sahasında Juventus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nantes - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Play-off turunda Nantes ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Juventus maçı 23 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.