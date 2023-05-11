UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Juventus sahasında Sevilla'yı yarı final maçında konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Juventus ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Sevilla maçı 11 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

JUVENTUS SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE

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