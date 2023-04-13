UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek Final ilk maçında Feyenoord sahasında Roma'yı konuk etti. Zorlu mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi takım oldu. Hollanda ekibinin galibiyet sayısı Mats Wieffer'den geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Hollanda ekibi Feyenoord, evinde İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırladı.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Feyenoord oldu. Feyenoord'un galibiyet sayısı 53. dakikada Mats Wieffer'den geldi.

Milli futbolcumuz Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla 90 dakikada sahada kaldı. Roma'da ter döken bir diğer milli futbolcumuz Zeki Çelik ise 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Eşleşmenin rövanşı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.