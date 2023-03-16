Real Betis 0-1 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Real Betis'i deplasmanda da 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:24