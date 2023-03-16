Real Betis 0-1 Manchester United | MAÇ SONUCU - ÖZET
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında ilk maçta 4-1 mağlup ettiği Real Betis'i deplasmanda da 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Avrupa Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 16.03.2023- 23:24
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester United, 56. dakikada Marcus Rashford'un attığı gol ile 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükselen taraf oldu. Eşleşmenin ilk maçında Manchester United evinde Real Betis'i 4-1 mağlup etmişti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri 17 Mart Cuma günü belli olacak.